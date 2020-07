“Per puntare alla B serve la squadra”. La sentenza di Davide Bombardini sul Giornale di Sicilia, ex centrocampista del Palermo e protagonista della promozione in Serie B del 2001 con 33 partite e 7 gol.

“Noi avevamo la squadra più forte del torneo – continua Bombardini -. Gente come Cappioli che veniva dalla A. La Grotteria, io, Brienza, Suppa, Chionna e Giampietro. Senza contare Sicignano che in porta era un lusso per quella categoria”. Bombardini, quindi, conosce bene la Serie C e avverte: “Di base serve una squadra forte e non è nemmeno detto che serva per vincere“.







Infine, l’ex centrocampista si lascia andare ai ricordi: quelli di promozione e di serate stupende sotto la spinta dei tifosi: “Per me, quando si parla di Palermo, è sempre qualcosa di speciale. Tutti gli anni vissuti lì sono stati bellissimi, indelebili. Certo. La sera del 5-1 al Catania avevo la pelle d’oca, come si fa a non caricarsi con uno stadio del genere. Un’atmosfera spettacolare”.

