Palermo, Brunori torna in gruppo: rebus attaccante per Dionisi?

Brunori ieri si è allenato in gruppo con i compagni e sembra che il guaio al tallone sua stato risolto. A Dionisi, adesso, il compito di selezionare il centravanti da schierare nel match di domani contro il Cittadella.

Sono quindi tre le soluzioni per il reparto offensivo, ognuno con le sue caratteristiche. C’è Le Douaron che ancora non è esploso ma che ha lanciato segnali positivi nell’ultima col Mantova.

Poi Henry, sicuramente il primo nelle preferenze dell’allenatore che ne apprezza caratteristiche e sponde. Henry è l’unica punta a quota due reti e può contare su un profilo da A.





Infine Brunori, che in carriera ha battuto il Cittadella solo una volta all’Entella e mai col Palermo. Solo una rete in carriera contro questo club, ma la capacità rispetto agli altri di segnrne una caterva per uno dei migliori realizzato ti della storia rosa. Lo riporta Repubblica.

“La potenza del gigante francese arrivato direttamente dalla A; il capitano italo-brasiliano con una caterva di centri nel palmarès e già negli annali rosanero oppure l’investimento più costoso di tutta la cadetteria che ha addirittura rinunciato alla Champions League per sposare il progetto City Group? E nel mezzo (meglio, ai lati) una serie di frecce e di esterni offensivi a supporto, alcuni più prolifici delle punte stesse”, si legge.