Palermo C5, pari contro l’Isola (4 – 4). Rosa primi e imbattuti

Pirotecnico 4-4 tra i padroni di casa dell’Isola C5 e del Palermo Calcio a5: i rosanero riescono a ottenere un prezioso pareggio contro una squadra sempre ostica, un punto che consente alla formazione guidata da coach Rizzo di restare in vetta alla classifica del girone A di Serie C1 e imbattuta in campionato (7 vittorie e 2 pareggi in 9 gare disputate).

E’ il primo tempo quello con più reti: il Palermo va prima in vantaggio 0 – 2, si fa poi riprendere sul pari per concludere la prima metà di gara avanti 2 – 3 (in rete Biondo, Musso e Miranda).

Nel secondo tempo l’Isola riesce a ribaltarla sul 4 – 3 ma nel finale i rosa pareggiano per il finale 4 – 4 con Bonanno.