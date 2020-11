Il Palermo è in piena emergenza. I rosa si presentano per il derby con 13 giocatori disponibili, di cui tre portieri, quindi la formazione è obbligata. Per forza di cosa, quindi, la formazione è molto simile a quella di Catanzaro, al netto dei due squalificati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 21.00):

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 19 Odjer, 8 Martin (C.); 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 9 Saraniti.





Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 22 Matranga

CATANIA (3-5-2): 22 Martinez; 18 Tonucci, 3 Claiton, 5 Silvestri (C.); 26 Calapai, 8 Rosaia, 15 Maldonado, 23 Dall’Oglio, 20 Pinto; 10 Reginaldo, 31 Pecorino.

Allenatore: Raffaele.

A disposizione: 12 Della Valle, 32 Confente, 6 Welbeck, 7 Gatto, 11 Vrikkis, 13 Izco, 17 Piovanello, 19 Manneh, 21 Biondi, 28 Emmausso, 29 Zanchi, 33 Panebianco.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine).

ASSISTENTI: Dario Garzelli (Livorno) e Francesco Santi (Prato).

QUARTO UOMO: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

LEGGI ANCHE

CATANIA, ECCO L’ESITO DEI TAMPONI

STOP SERIE C? GHIRELLI RISPONDE

SERIE C, GIRONE C: I RISULTATI DELLA 9a GIORNATA