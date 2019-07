“Il Palermo non è ammesso”. Parola più, parola meno, è questo l’epitaffio del Consiglio Federale della Figc. Come a scuola, quando si guardavano gli scrutini. Ma questa volta non c’era il pathos: se hai fatto tante assenze e pochi compiti sai già che l’ammissione è un sogno. E il Palermo non aveva nemmeno le condizioni minime per sperare alla luce dei regolamenti federali.

Ora inizierà un percorso giudiziario che la proprietà di Arkus ha già reso noto nei giorni scorsi, con il certo ricorso al Tar del Lazio contro l’esclusione e il molto probabile ricorso al Collegio di garanzia del Coni, la Cassazione del calcio.

CHI É LEONARDO GUARNOTTA

La ratifica è arrivata pochi minuti dopo le 13, ampiamente preannunciata dalla relazione negativa della Covisoc che non ha ritenuto ci fossero i presupposti per accogliere il ricorso del Palermo. Al suo posto, in Serie B, viene ripescato il Venezia di Joe Tacopina.

La cosa triste è che ormai il mondo del calcio è sintonizzato verso la prossima stagione, la vicenda del Palermo è già stata mangiata e digerita, è diventata una dolorosa virgola nell’ambito di un Consiglio che all’ordine del giorno ha problemi più attuali come quello della giustizia sportiva che – come dimostrato negli ultimi anni anche con le vicende riguardanti il Palermo – ha dimostrato di essere poco efficiente.

Si va verso una rivoluzione del sistema giustizia e probabilmente cadranno molte “teste”. Il Consiglio Federale ha anche presentato il nuovo corso della Under 21 che passa da Di Biagio a Nicolato.

