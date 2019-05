ORE 19.41 – Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha commentato l’udienza all’uscita del palazzo: “La Procura Federale ha confermato l’accusa, pare che sia arrivata una sentenza che non va a favore del Palermo. Attendiamo il verdetto, poi faremo le nostre valutazioni con cognizione di causa. Posso solo dire che tuteleremo la Salernitana in ogni sede possibile”.

ORE 19.31 – Tra le carte depositate dalla Procura c’è anche la sentenza Zamparini le cui motivazioni sono uscite ieri. Un elemento in più, secondo l’accusa, per ribadire la richiesta di retrocessione del Palermo all’ultimo posto in classifica.

ORE 19.15 – La sentenza, con molta probabilità, dovrebbe arrivare in serata, anche inoltrata. La volontà è quella di non perdere tempo e produrre la sentenza entro domani.

ORE 19.07 – Di Ciommo: “Siamo contenti che il collegio ha capito che la questione è rilevante: ci ha ascoltato con grande attenzione e ne siamo lieti”. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE.

ORE 19.04 – Ancora le parole dell’avvocato Di Ciommo: “La pena meno afflittiva? È una richiesta subordinata, in via principale noi chiediamo l’annullamento della sentenza. Rigiocare i playoff sono ovviamente una diretta conseguenza. La Cassazione si contraddice? Per noi fa stato la sentenza del 17 maggio ed è difficile superarla: il credito è esistente e reale, è stato pagato in parte e l’altra parte non è ancora scaduta”.

ORE 19.00 – Dopo l’udienza ha parlato anche l’avvocato della Salernitana, Gian Michele Gentile: “Il procuratore ha depositato una sentenza della Cassazione su Zamparini, è un elemento che rinforza l’accusa. É tutta una situazione da approfondire, ho la sensazione che la sentenza sul Palermo possa essere confermata”. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE.

ORE 18.54 – L’udienza è durata due ore. All’uscita del palazzo ha parlato l’avvocato difensore del Palermo, Francesco Di Ciommo: “Si sbaglia sempre quando ci si sbilancia, ma abbiamo tanti argomenti da far valere, mal che vada andremo al Collegio di Garanzia del Coni. Difenderemo il Palermo in tutte le sedi e fino all’ultimo grado di giudizio. Noi riteniamo di avere ragione”.

ORE 18.51 – La CFA si è riunita in camera di consiglio per produrre la sentenza.

ORE 18.40 – L’udienza è finita. C’è attesa per la sentenza.

ORE 18.32 – L’udienza prosegue ancora, difficile capire se sia un segnale positivo per la difesa anche perché gli argomenti portati sul tavolo dallo staff legale del Palermo sono tanti e spaziano da valutazioni procedurali che di merito.

ORE 17.39 – Cosa succederà stasera? L’ipotesi prevalente tra i giornalisti in attesa davanti alla CFA è che la sentenza uscirà in serata.

ORE 17.23 – Dalle finestre della Corte Federale uno scenario ben diverso rispetto a quello di giovedì scorso: solo pochi curiosi si aggirano davanti all’ingresso del Palazzo.

ORE 17.00 – L’udienza è iniziata da qualche minuto. Off limits per i giornalisti. Presumibilmente durerà poco più di un’ora.

ORE 16.41 – Anche il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, è alla CFA in attesa dell’udienza.

ORE 16.36 – Sono arrivati anche i legali di Salernitana e Palermo, rispettivamente Gian Michele Gentile e Francesco Di Ciommo.

ORE 16.34 – Anche Vincenzo Macaione, vicepresidente del Palermo e presidente di Sporting Network, è arrivato in CFA insieme a Walter e Salvatore Tuttolomondo.

ORE 16.30 – L’avvocato del Benevento, Edoardo Chiacchio, è stato intervistato dalla redazione di Salernitananews e ha parlato della situazione del Palermo: “Abbiamo appreso che ha vissuto momenti travagliati anche per l’iscrizione al campionato, non giudico la Covisoc, è stata la Procura della Repubblica a mettere in evidenza alcune anomalie. Come andrà a finire? Spero con il rispetto delle regole e la salvaguardia dei valori dello sport, è giusto pagare quando si sbaglia. La decisione doverebbe arrivare in serata con un comunicato ma potrebbe slittare anche a domani”.

ORE 16.22 – Una simbolica presenza di una cinquantina di donne del club “amiche tifose rosanero” sono presenti allo stadio per attendere insieme la sentenza sul Palermo.

ORE 16.20 – In via Campania, dove ha sede la Corte Federale, sono arrivati i legali della società rosanero insieme ai fratelli Tuttolomondo, in rappresentanza di Arkus Network.

ORE 16.10 – È arrivato in sede il presidente della Corte, Paolo Cirillo.

È arrivato il giorno del giudizio per il Palermo. La Corte Federale d’Appello, infatti, deciderà le sorti del club rosa dopo la sentenza di primo grado che ha retrocesso Nestorovski e compagni all’ultimo posto in classifica, quindi in Serie C.

