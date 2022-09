MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Edoardo Pierozzi si presenta in conferenza stampa. Il difensore rosanero arrivato dalla Fiorentina parla del suo arrivo a Palermo e delle sue ambizioni future, facendo il punto anche che sulle voci riguardanti un suo possibile addio a pochi giorni dal suo approdo in Sicilia.

ORE 11.59 – “Sono arrivato in un periodo di transizione ma sono sempre stato concentrato con questa maglia. Esordire è stata una gioia immensa, tutte le voci che volevano un mio addio sono totalmente infondate”.

ORE 12.01 – “La società crede in me, altrimenti non sarei venuto qua a Palermo. Gli unici consigli che ho ricevuto sono inerenti al campo. Derby contro mio fratello? È stata una grande gioia affrontarci da avversari in piazze importante come Palermo e Reggio Calabria”.

ORE 12.02 – “Sono un terzino puro, nell’attuale modulo che utilizza il mister potrei giocare terzino destro. Negli ultimi anni ho giocato anche più avanti, infatti qui a Palermo ho esordito come esterno alto”.

ORE 12.03 – “Un mio desiderio sarebbe esultare in un Barbera pieno. Io vengo dalla stagione ad Alessandria dove c’era un grande ambiente ma non paragonabile a quello di Palermo”.

ORE 12.04 – “Se mi ispiro a qualche giocatore del Palermo? Sicuramente Barzagli, anche se ha giocato proprio nel mio ruolo. Convocazione in Nazionale? Giocando qui in una piazza del genere sicuramente non è un’utopia”.

ORE 12.05 – “Giocare ala? Io sono disponibile qualora ce ne fosse bisogno, ma il mio ruolo è quello di terzino destro anche se so che c’è molta concorrenza in una quando squadra quale è il Palermo”.

ORE 12.06 – “L’obiettivo di tutti i calciatori giovani è quello di arrivare a giocare in stadi del genere. Non mi sarei aspettato di giocarci così presto. Il Barbera spinge verso la porta e verso il risultato. Sono veramente grato di poter giocare qua”.

