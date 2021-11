MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Giacomo Filippi conferma la difesa a tre. Dopo aver ritrovato il terzetto titolare arretrato, formato da Marconi, Buttaro e Perrotta, il tecnico rosanero è pronto a schierarli anche per la prossima sfida: contro il Potenza, al Barbera, domenica 14 novembre.

Ivan Marconi sarà ancora il perno centrale. Come riporta il Giornale di Sicilia, l’ex Monza non ha ripreso gli allenamenti con la squadra al 100%: durante la giornata di mercoledì, infatti, ha svolto la seconda seduta a parte, per evitare di appesantire troppo i carichi dato il recente infortunio.

Marconi ha svolto per intero tutta la sessione di allenamenti di giovedì, con a fianco Buttaro e Perrotta: formando il terzetto titolare di Andria. Un piccolo problema, invece, per Peretti, che ha accusato dolori al torace ma che è già tornato a disposizione del tecnico.

