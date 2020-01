“Pronte le reti di Floriano per l’attacco del Palermo“. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per raccontare le ultime notizie relative al 33enne attaccante italo-tedesco del Bari, che ha ormai scelto di svincolarsi, tornare in Serie D e di farlo con la maglia rosanero: le parti sono ormai vicine alle firme, ma ci sono alcuni dettagli da limare. Manca infatti ancora l’accordo sull’eventuale secondo anno di contratto (fino al 2021).

A fare il punto della situazione per la pagina siciliana è eccezionalmente Franco Cirici, storica firma di Bari: “‘In Serie D avrei scelto solo il Palermo’. Pare quasi di sentirlo. Ha lanciato un messaggio simile, un anno e mezzo fa, quando scelse di ripartire dalla D col Bari. Voleva sentirsi protagonista, a prescindere dalla categoria, con un traguardo da raggiungere in una piazza importante. Le chiamano motivazioni, quelle che il Palermo gli offre a piene mani. Quelle che aiutano a lasciarsi alle spalle un periodo buio. Le stesse che lo hanno spinto a cambiare idea a proposito della Quarta serie”.

Cirici racconta come Floriano (protagonista nella promozione del Bari con 13 reti – miglior marcatore insieme a Simeri) sia reduce da un inizio stagione tutt’altro che esaltante: dall’infortunio muscolare in avvio al cambio di allenatore e di contesto tattico, che lo ha di fatto confinato in panchina (solo 9 spezzoni di gara per lui). Ora il momento di voltare pagina, ancora una volta con un piazza calda dopo aver detto no due mesi fa al Foggia e poi al Cerignola.

