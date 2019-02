32′ s.t. – Secondo cambio nel Palermo: esce Falletti, molto stanco, entra Cannavò.

29′ s.t. – Stellone deve provare a dare la scossa. È pronto Kevin Cannavò.

25′ s.t. – Il Foggia si difende bene e fa girare il pallone con calma. I rosa non riescono a creare pericoli.

20′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Haas, dentro Chochev.

19′ s.t. – Haas, dopo lo scontro, non ce la fa. È pronto Chochev per il cambio.

17′ s.t. – Ammonito Falletti per essere rientrato in campo da una zona errata.

15′ s.t. – Malissimo Puscas. Trajkovski inventa dalla sinistra, salta l’uomo e crossa per il numero 29 che non riesce a colpire di testa da due passi. Come ha fatto?!?!

12′ s.t. – Grande parata di Brignoli. Iemmello vola altissimo e colpisce di testa ma il portiere del Palermo toglie la palla dal sette. Miracolo.

12′ s.t. – Altro grande cross di Falletti che non trova nessuno dentro l’area di rigore. Il numero 20 è il migliore dei rosanero.

10′ s.t. – Falletti ancora pericoloso. Dopo un rimpallo in area di rigore, il numero 20 calcia da pochi metri ma Billong le prende tutte.

9′ s.t. – I ritmi in questi primi minuti del secondo tempo sono bassi, complice l’infortunio si è giocato poco a calcio.

6′ s.t. – Ngawa è cosciente e ha lasciato il campo sulle sue gambe. Padalino, però, effettua il cambio, entra Loiacono.

3′ s.t. – Brutto scontro tra Haas e Ngawa, momenti di preoccupazione soprattutto per il giocatore del Foggia che sembrava aver perso i sensi. Staff medico in campo ma la situazione si è tranquillizzata.

2′ s.t. – Puscas ci sta provando in tutti i modi, ma la porta non la becca mai. Sul bel cross di Trajkovski, la sua girata di destro finisce in curva.

ORE 22.06 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

ORE 22.04 – Le squadre stanno entrando in campo. Palermo che attaccherà dalla sinistra verso destra.

ORE 21.49 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Quarantacinque minuti senza gol ma con buone occasioni per i rosa e per gli ospiti. Il Palermo parte meglio e attacca con veemenza, poi il Foggia trova le misure e va vicino al vantaggio. Nel finale, gli uomini di Stellone tornano a dialogare con qualità e impegnano Leali ma non basta per finire in vantaggio il primo tempo.



45′ p.t. – Bellusci vicino al gol. Il difensore colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, Leali para ma non blocca e il pallone rimane dentro l’area piccola, poi l’arbitro fischia fallo.

40′ p.t. – Ammonito Murawski che era diffidato e salta la gara contro il Perugia.

40′ p.t. – Grande occasione per Trajkovski. Falletti guida la ripartenza e serve il numero 10 che stoppa male la palla e calcia di sinistro sul primo palo. Leali devia in calcio d’angolo.

35′ p.t. – Gli uomini di Stellone fanno più fatica a creare gioco, il Foggia si difende con ordine.

32′ p.t. – Ammonito Salvi per fallo su Gerbo.

30′ p.t. – Altro tiro per i rosa, che hanno calciato tanto dalla distanza. Questa volta è Murawski a provarci con il sinistro, Leali blocca.

29′ p.t. – Bella girata di testa di Puscas su cross di Salvi, la palla finisce fuori di poco.

27′ p.t. – Meno qualità negli attacchi del Palermo. Haas prova il tiro dalla distanza, palla larga.

25′ p.t. – Ammonito Gerbo per fallo su Bellusci.

22′ p.t. – Che errore di Galano. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo rosanero, il giocatore del Foggia si invola in contropiede verso la porta di Brignoli contrastato solo da Murawski. Arrivato dentro l’area di rigore, però, la spara alle stelle. Ha rischiato grosso il Palermo.

21′ p.t. – I rosa, dopo lo spavento, hanno ricominciato ad attaccare. Trajkovski, sulla sinistra, sta mettendo in difficoltà la difesa foggiana.

18′ p.t. – Brivido per il Palermo. Gerbo crossa tagliato dentro l’area di rigore alle spalle della difesa; la palla esce di poco senza essere toccata da nessuno.

15′ p.t. – Questa volta è Puscas a provare il tiro dalla distanza. Palla troppo lenta, Leali non ha problemi a bloccare ma il rumeno doveva fare la sponda.

12′ p.t. – Grande numero di Falletti dentro l’area di rigore dopo il grande assist di Puscas, chiude bene la difesa ospite. Il Palermo attacca con veemenza.

11′ p.t. – Ancora un tiro di Falletti. Haas serve il trequartista che calcia subito dal limite dell’area, Leali respinge.

8′ p.t. – Bene i rosanero che continuano a giocare nella metà campo avversaria. Trajkovski combina con Falletti che scarica per Jajalo, il tiro del numero 8 finisce largo.

4′ p.t. – Ancora Palermo pericoloso. Trajkovski crossa dalla sinistra per Puscas che gira di testa, palla debole e il portiere avversario blocca.

1′ p.t. – Che occasione per Falletti. Grande cross di Jajalo con il mancino, rimpallo in area di rigore e il numero 20 è il più lesto ad approfittarne; il suo tiro, però, finisce alto.

ORE 21.04 – INIZIA LA PARTITA! I rosanero attaccano dalla destra verso sinistra.

ORE 21.01 – Squadre che stanno entrando in campo. Palermo in maglia rosa con pantaloncini neri, Foggia in completo bianco.

ORE 20.50 – Pochissime persone allo stadio a ridosso dell’inizio della partita. Nonostante la pioggia, campo in buone condizioni.

ORE 20.33 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

La sera della verità. Il Palermo, reduce da due sconfitte consecutive, sfida il Foggia al Barbera per superare il momento di crisi sportivo e societario e tornare in vetta alla classifica.

Le formazioni ufficiali di Palermo – Foggia (calcio d’inizio alle ore 21.00):

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski; Puscas.

A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Lo Faso, Ingegneri, Chochev, Aleesami, Fiordilino, Cannavò.

Allenatore: Roberto Stellone.

FOGGIA (4-3-3): Leali; Ngawa, Billong, Martinelli, Ranieri; Gerbo, Greco, Busellato; Galano, Iemmelo, Kragl.

A disposizione: Sarri, Noppert, Agnelli, Loiacono, Deli, Cicerelli, Mazzeo, Chiaretti, Marcucci, Boldor, Ingrosso, Matarese.

Allenatore: Pasquale Padalino.

ARBITRO: Davide Ghersini (Genova).

Assistenti: Edoardo Raspollini (Livorno) – Marco Scatragli (Arezzo).

Quarto ufficiale: Francesco Guccini (Albano Laziale).

