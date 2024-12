Palermo Futsal Club, sconfitto l’Oratorio San Vincenzo (4 – 6)

Il Palermo Futsal Club sconfigge l’Oratorio San Vincenzo con il risultato di 4 – 6. Bella sfida con numerosi capovolgimenti di fronte nella gara valevole per il campionato di Serie C2. Ad andare in rete per la formazione rosanero: Fiorentino (tripletta), Pisani, Franco e La Fiura.

Partita ricca di gol con il primo tempo che si conclude con il risultato di 3 – 3 dopo diversi capovolgimenti di fronte. La seconda frazione si apre con il gol di Fiorentino ma il vantaggio rosanero dura solamente una manciata di secondi con il 4 – 4 dei padroni di casa. Nel finale le due reti dei rosa che chiudono i conti.

Vittoria importantissima in trasferta per il Palermo Futsal Club contro un ottimo Oratorio San Vincenzo. La formazione biancazzurra, seppur molto giovane, ha messo in netta difficoltà i rosanero per più di 60 minuti. Palermo Futsal Club che vince l’importante scontro diretto approdando a quota 24 in classifica, riuscendo a mantenere la vetta con Pioppo e Città di Bisacquino. Prossimo appuntamento previsto per sabato 14 dicembre alle ore 15:15 contro il Futsal Emiri.