Palermo Futsal Club, vittoria a Favignana: primo posto raggiunto

Il Palermo Futsal Club vince con il risultato di 2 – 5 a Favignana e vola al primo posto in classifica al termine della quinta giornata di campionato. Le reti portano la firma di Pisani (doppietta), Gennaro, Da. Alario e Franco.

Dopo una prima fase equilibrata il Palermo riesce a segnare tre reti nel primo tempo. Sbloccata la partita con Pisani, dilaga la squadra ospite con le reti di Gennaro, in tap-in dopo il tiro del compagno, e ancora Pisani ribadendo in rete una propria conclusione precedente.

Nella ripresa Da. Alario impiega solamente 30 secondi dal suo ingresso per firmare il primo gol in campionato. La rete dello 0 – 5 arriva dal piede di Franco. Nel finale il Palermo Futsal Club sfiora più volte il sesto gol ms il Favignana accorcia in due occasioni il risultato con le reti di Miceli che rende meno amara la prestazione.





Il Palermo Futsal del tecnico Gentile è primo con 12 punti insieme a Pioppo Futsal e Città di Bisacquino, in attesa della prossima giornata. Prossimo appuntamento previsto per sabato alle ore 16:00 contro il Sicilia Futsal.