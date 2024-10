Palermo, i tifosi si preparano per la trasferta di Modena: venduti 1.500 biglietti

I tifosi del Palermo rispondono come al solito “presente” e al Braglia saranno in buon numero per spingere la propria squadra. Un muro rosanero che avanza.

Sono circa 1.500 i tagliandi già acquistati per il settore ospiti nonostante siano stati messi in vendita meno di ventiquattro ore fa. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

La capienza totale del settore dedicato ai tifosi del Palermo è di 3.200 posti a sedere e il numero di ticket comprati è destinato ancora a salire.