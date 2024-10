Filippi a TMW: “Avevo previsto Lucca in nazionale. Sono contento”

“Lucca? Quando era con me a Palermo avevo detto che sarebbe stato l’attaccante della Nazionale dei prossimi anni. Sono contento”.

Questa l’opinione di Giacomo Filippi riguardo la convocazione in azzurro di Lucca. L’ex allenatore del Palermo è intervenuto ai mi crofoni di Tuttomercatoweb.

“Per tanti anni siamo stati abituati ad avere i migliori attaccanti al mondo. Mancano quei calciatori di quel livello. Retegui e Lucca però sono due ottimi attaccanti. Secondo me la luce in fondo al tunnel c’è”.