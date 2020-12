16 punti in campionato, 11 raccolti al Barbera. Il ritorno del Palermo dentro casa ha sicuramente dato i suoi frutti, ma, come scritto ne Il Giornale di Sicilia, non sono ancora quelli sperati.

3 vittorie (Paganese, Potenza, Monopoli), 2 pareggi (Catania, Viterbese) e 2 sconfitte (Avellino, Turris). Con l’inizio del filotto di cinque partite consecutive in casa la brutta tendenza sembrava essersi invertita, ma poi la Turris e la Viterbese hanno fatto tornare con i piedi per terra gli uomini di Boscaglia e la piazza palermitana, che sognava l’inizio di una lunga striscia.





A mancare ai rosa è quindi la continuità di risultati e “far bene in casa è fondamentale per i rosa”, dato che in trasferta gli uomini di Boscaglia hanno fatto peggio solo del Potenza.

