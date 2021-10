MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Tre partite disputate, due vittorie e un pareggio. Il Barbera è tornato il porto sicuro di un tempo per il Palermo”. Commenta così il successo casalingo dei rosa il Giornale di Sicilia. La buona prestazione contro il Campobasso ha permesso agli uomini di Filippi, che attualmente condividono la 9a posizione con il Foggia di Zeman, di risalire in classifica.

I rosanero hanno infatti migliorato nettamente il loro score tra le mura amiche e buona parte del merito va al pubblico sugli spalti, nonostante le restrizioni. Il ripristino zona gialla ha infatti previsto l’abbassamento della soglia di spettatori ammessi allo stadio, attualmente fissata a 2.500 tifosi paganti.

In occasione del match contro il Foggia però – in programma il prossimo 10 ottobre – la Sicilia dovrebbe tornare in zona bianca, e al Barbera potrebbero essere ammessi fino a 25.000 tifosi. “Dopo il parere positivo del Comitato Tecnico-Scientifico, potrebbe arrivare il via libera anche da parte del Consiglio dei Ministri per l’ampliamento della capienza degli stadi al 75%”, scrive il quotidiano.

