Palermo, il nuovo modulo penalizza Di Francesco: l’attaccante cerca spazio

Il nuovo modulo del Palermo con due attaccanti convince in campo, ma qualcuno rischia di farne le spese. Si tratta di Federico Di Francesco che potrebbe diventare una riserva di lusso.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega come il calciatore stia trovando meno spazio da un po’ di tempo. Per lui, secondo il quotidiano, potrebbe prospettarsi un futuro da quinto di centrocampo nel 3-5-2.

Per il momento, però, pare che Dionisi scelga la continuità. L’attaccante nella prossima sfida contro la Reggiana dovrebbe rimanere in panchina e per lui sarebbe la quarta volta di fila. Non è mai successo da quando è in rosanero.