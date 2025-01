Maniero: “Pohjanpalo è l’emblema del Venezia, ma con Brunori non c’è coppia migliore”

“La differenza è che adesso il campionato è a metà. Dunque sono scelte societarie e del giocatore“. Sono le parole del doppio ex di Palermo e Venezia – impegnate nel calciomercato – Filippo Maniero.

“Parliamo di un giocatore importante per il Venezia – dice a Tuttomercatoweb -. Se va via il club dovrà cercare uno dello stesso livello. Pohjanpalo è il numero uno incontrastato della squadra e sostituirlo non sarebbe facile”.

“Credo che i tifosi ci rimarrebbero male e sarebbe dura da digerire. Dovesse succedere, il Venezia porterebbe via ai suoi tifosi l’emblema della squadra, uno a cui sono tutti affezionati. Brunori? Se il Palermo vuole provare a centrare i playoff e andare su non c’è coppia migliore”.