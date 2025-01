Palermo, indizio di mercato: il Verona non convoca Magnani per il derby col Venezia

Giangiacomo Magnani non convocato dal Verona per il derby veneto contro il Venezia: indizio di mercato da non sottovalutare per il difensore ormai promesso al Palermo.

Si era ipotizzato che il difensore, schierato titolare in molte probabili formazioni del match, avesse potuto giocare la sua ultima partita con la maglia del Verona proprio contro il Venezia. Poi la decisione del club gialloblù di non convocarlo, Magnani già nei giorni scorsi ha trovato l’accordo con il Palermo.

All’inizio della prossima settimana verranno limati tutti i dettagli della trattativa e Magnani diventerà un nuovo calciatore rosanero: la mancata convocazione potrebbe velocizzare le questioni burocratiche.