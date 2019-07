L’iscrizione in Serie D e l’ipotesi di finire in un girone diverso da quello previsto. La città e i tifosi dovranno aspettare ancora qualche giorno per conoscere chi sarà il soggetto che guiderà il nuovo Palermo nel tentativo di risalita, ma già è tempo di fare le prime valutazioni e riflessioni sulla collocazione dei rosanero nel prossimo campionato.

FERRERO, LO “SPACCA” PALERMO. E LA POLEMICA SUL BANDO…

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la presentazione delle istanze per il bando del Comune scadrà il 23 luglio ma soltanto il 29 luglio la Covisod (l’organo di vigilanza per i club dilettantistici) darà il proprio parere sulle 162 domande di iscrizione presentate e permetterà alla LND di comporre i gironi della quarta serie del calcio italiano.

Solo da quel momento si potrà capire dove potranno essere collocate squadre come Foggia e Palermo, ma non è detto che i rosanero finiscano nel girone I insieme alle altre siciliane. I rosa (che andranno inseriti in organico in sovrannumero) potrebbero infatti finire nel girone G, quello che comprende formazioni di Lazio e Sardegna, ma per avere la certezza bisognerà attendere prima il verdetto della Covisod sulle iscrizioni.

LEGGI ANCHE

PAMELA CONTI: “FERRERO? NON HA SENSO PROVARE SE SAI DI PERDERE”

“MIRRI CONTRO POCHI”: I PALETTI DEL BANDO…

PALERMO, LA CENERENTOLA CHE RECITA IL RUOLO DEL PRINCIPE

“MIRRI IN POLE”: PRONTI MAGLIA E LOGO VINTAGE

ACCARDI: “FIORDILINO? OGNUNO FA LE PROPRIE SCELTE”