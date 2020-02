Per Cittanovese – Palermo difficilmente il settore riservato ai tifosi ospiti si riempirà: come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, sono stati venduti circa 70 biglietti per i supporters rosanero, che non sembrano avere voglia di affrontare il ‘viaggio’ anche a causa dell’orario posticipato di mezz’ora.

In Calabria presenti anche i tifosi del Savoia per la partita contro il Roccella: la possibilità che le due tifoserie si incrocino è “pressoché nulla”, per questo motivo non è stato preso alcun provvedimento dalla Questura di Reggio Calabria.

