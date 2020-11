Il Palermo ritrova gol e vittoria: 3-0 al Monopoli

Tornano i gol, tornano i tre punti per i rosanero: dopo il ko nel recupero di campionato, il Palermo centra la vittoria contro il Monopoli. Al “Barbera” finisce 3-0, con reti di Almici e Marconi nel primo tempo e Saraniti nella ripresa. I rosa rischiano solo nei primi minuti a causa di uno sciagurato retropassaggio di Somma (e annessa punizione indiretta per i pugliesi) ma poi salgono in cattedra e dominano. Almici la sblocca su rigore, Marconi raddoppia di testa. Nella ripresa Saraniti chiude i conti dopo tante occasioni create dalla formazione di Boscaglia. —->LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

FINE PARTITA: il Palermo torna alla vittoria. Contro il Monopoli finisce 3-0

48′ s.t. – Ultimi assalti d’orgoglio per il Monopoli sulle fasce, ma il risultato non è più in discussione.

46′ s.t. – Ampie praterie adesso per il Palermo, che amministra il vantaggio. Kanoute prova a saltare l’avversario diretto, ma poi sceglie di ricominciare da Odjer che perde palla.

QUATTRO MINUTI DI RECUPERO

43′ s.t. – Altro errore di distrazione per i rosa: stavolta Martin regala palla a centrocampo e il Monopoli si presenta area. Samele spara il tiro cross in fallo laterale.

42′ s.t. – GUIEBRE. Piccola distrazione per i rosa, che lasciano passare il possente attaccante del Monopoli. A tu per tu con Pelagotti spara alto.

41′ s.t. – VALENTE!!! Il contropiede dei rosa arriva e il cross dalla destra è per Valente, appostato sul secondo palo: conclusione al volo respinto in angolo dai pugliesi, che evitano il poker.

40′ s.t. – Il Palermo ora amministra con tranquillità il possesso palla nella propria metà campo e a centrocampo, in attesa solo del varco giusto per ripartire.

37′ s.t. – DOPPIO CAMBIO PALERMO: esce Somma, entra Accardi. Esce Luperini, entra Martin.

34′ s.t. – AMMONITO SOMMA. Il Palermo non attacca più con convinzione e anche il Monopoli inizia a non crederci più. Poi Somma atterra malamente Guiebre sulla trequarti.

31′ s.t. – GOL PALERMO! SARANITI!!! I rosanero sfondano sulla destra con Kanoute: passaggio arretrato per Saraniti, che controlla si gira e insacca con il sinistro sul palo lontano. Palermo che mette “in ghiaccio” la partita.

30′ s.t. – Fase un po’ di stanca della partita: Odjer suggerisce un cambio di gioco sulla sinistra, ma Luperini sbaglia malamente la misura del passaggio successivo. Palermo che cerca di gestire.

27′ s.t. – DOPPIO CAMBIO MONOPOLI: esce Santoro, entra Samele; esce Piccinni, entra Sales. Scienza esaurisce i cambi e tenta il tutto per tutto.

25′ s.t. – CAMBIO PALERMO: esce Floriano, entra Valente.

24′ s.t. – Il Monopoli alza il livello del pressing, il Palermo prova ad aggirarlo. Sugli sviluppi Floriano si ferma e resta a terra per crampi.

21′ s.t. – Contropiede vanificato sul nascere dal Palermo: Saraniti recupera palla in pressing, ma Kanoute non aggancia il cambio di gioco sulla destra.

19′ s.t. – FLORIANO!!!!!!! Il numero 7 punta l’area, rientra sul destro e trova lo spazio per il tiro: Menegatti riesce a smanacciare in tuffo.

18′ s.t. – Il Monopoli prova a riaprirla, ma il Palermo si difende con ordine. Qualche brivido lo regala Crivello che rischia di regalare palla sbagliando lo stop poi rimedia. Boscaglia urla a squarcia gola per tenere alta la tensione della squadra.

15′ s.t. – GRANDE OCCASIONE SPRECATA DA SARANITI: altro contropiede rosa e stavolta Saraniti spreca l’occasione. Esita nel tirare, esegue un dribbling difficilissimo e poi viene murato da due avversari.

13′ s.t. – Incursione sulla destra del Monopoli che invoca rigore su un contatto in area. L’arbitro lascia proseguire.

11′ s.t. – DOPPIO CAMBIO PALERMO: esce Silipo, entra Kanoute; esce Rauti, entra Broh.

10′ s.t. – TRIPLO CAMBIO NEL MONOPOLI: esce Mercadante, entra Vassallo; esce Tazzer, entra Zamabataro; esce Starita, entra Marilungo.

7′ s.t. – Ci prova Giorno! Pallone pericoloso diretto verso Pelagotti: la difesa del Palermo spazza via ancora una volta.

6′ s.t. – AMMONITO ALMICI. Fallo al limite dell’area su Tazzer, che conduceva un’insidiosa azione d’attacco.

4′ s.t. – Risponde il Monopoli: pallone in mezzo dalla destra e Pelagotti costretto a smanacciare il pallone vagante. La difesa del Palermo spazza via

3′ s.t. – FLORIANO SPRECA UN GRANDE CONTROPIEDE. Silipo conduce la ripartenza e serve Saraniti, che intelligentemente cambia campo per Floriano. Il numero 7 sbaglia però lo stop a seguire.

2′ s.t. – RAUTI CI PROVA. Conclusione potente da 30 metri. Ma alta.

1′ s.t. – Il Palermo prova subito ad aggredire per vie centrali: contrasto duro su Saraniti in area, poi Odjer conquista punizione sulla trequarti.

ORE 16.04 – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio all’intervallo per le due squadre.

ORE 16.02 – Le squadre tornano in campo. Tra poco il via alla ripresa.

ORE 15.48 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Palermo meritatamente in vantaggio. Benissimo i rosa, che rischiano solo all’inizio a causa di uno sciagurato retropassaggio di Somma (e annessa punizione indiretta per i pugliesi) ma poi salgono in cattedra e dominano. Le reti di Almici (su rigore) e di Marconi (con un pregevole colpo di testa).

43′ p.t. – I ritmi si sono abbassati. Il Monopoli prova, col giro palla, a creare qualche pericolo ma i rosa si difendono alla grande.

36′ p.t. – Altra occasione per i rosa, con Arena che anticipa Rauti dentro l’area di rigore dopo un cross di Floriano.

33′ p.t. – I rosa sono in fiducia. Anche Odjer prova il tiro da fuori area, Menegatti blocca.

28′ p.t. – Il Palermo sta giocando molto bene. I rosa controllano il ritmo della gara, il Monopoli non riesce a reagire.

23′ p.t. – GOL PALERMO!!! MARCONI. Il difensore rosanero segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Silipo.

20′ p.t. – GOL PALERMO! ALMICI PERFETTO DAL DISCHETTO. Palermo in vantaggio.

19′ p.t. – RIGORE PER IL PALERMO. Mischia in area e Rauti atterrato. Va a battere Amici.

18′ p.t. – Qualche sbavatura per il Palermo sulle triangolazioni del Monopoli, ma Marconi tampona la falla. Poi cross dalla destra e Somma invece non è perfetto di testa. Starita non ne approfitta e manda sul fondo.

16′ p.t. – SILIPO! Altra occasione per il Palermo dopo un’azione d’attacco: la conclusione termina di pochissimo sul fondo, sfiorando il palo di sinistra.

14′ p.t. – ALMICI! conclusione potente di destro da posizione angolata su calcio di punizione. Menegatti non si fida della presa e respinge con i pugni. Ma ora (dopo la distrazione iniziale) è il Palermo ad attaccare senza sosta.

10′ p.t. – Il gioco si ferma per omaggiare nuovamente Diego Armando Maradona.

10′ p.t. – ANCORA PALERMO! Altro pallone rubato da Rauti, che stavolta però perde l’attimo per servire Silipo: Menegatti chiude lo specchio in uscita, murata la conclusione di Saraniti; parata da Menegatti la conclusione di Floriano.

9′ p.t. – FLORIANO! Tiro dalla distanza del numero 7 dopo un’altra bell’azione di Rauti. Riesce a deviare in angolo Menegatti. Nel frattempo AMMONITO PAOLUCCI nel Monopoli.

6′ p.t. – OCCASIONE PER IL PALERMO: i rosa reagiscono subito. Pallone rubato da Rauti e cross in mezzo dalla destra, ma Silipo non riesce a concludere centrando la porta.

4′ p.t. – IL PALERMO SI SALVA. Marconi si immola e salva in scivolata uscendo dal muro rosanero all’altezza del limite dell’area piccola.

3′ p.t. – INCREDIBILE ERRORE DEL PALERMO! AMMONITO PELAGOTTI. Il Palermo concede punizione indiretta in area.

2′ p.t. – Subito uno schema da calcio d’angolo per il Palermo: conclusione da posizione angolata che finisce tra le braccia del portiere.

ORE 15.01 – INIZIA LA PARTITA: il Palermo attacca nel primo tempo da destra verso sinistra.

ORE 15.00 – Minuto di silenzio per Diego Armando Maradona

ORE 14.58 – Le squadre entrano in campo: Palermo in completo rosanero, Monopoli in verde.

ORE 14.48 – Termina il riscaldamento. Tra poco il via alla partita.

ORE 14.25 – Il Palermo omaggia Diego Armando Maradona con una clip diffusa sui maxischermi dello stadio.

ORE 14.20 – Squadre in campo per il riscaldamento.

Riprendere subito la marcia. Dopo la sconfitta con la Turris, altra sfida fra le mura amiche del “Barbera” per il Palermo, che affronta il Monopoli nella 13a giornata di campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 15.00):

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello (cap.); 19 Odjer, 27 Luperini; 10 Silipo, 23 Rauti, 7 Floriano; 9 Saraniti.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 3 Corrado, 4 Accardi, 5 Palazzi, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 17 Lucca, 20 Kanoute, 21 Broh.

MONOPOLI (3-5-2): 22 Menegatti; 5 Arena, 6 Nicoletti, 3 Mercadante (cap.); 28 Santoro, 8 Piccinni, 4 Giorno, 31 Tazzer, 29 Guiebre; 10 Paolucci, 7 Starita.

A disposizione: 12 Pozzer, 11 Zambataro, 15 Sales, 18 Marilungo, 19 Antonacci, 23 Samele, 24 Nina, 25 Vassallo, 27 Rimoli.

