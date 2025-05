Palermo, nuovo striscione contro la squadra: “Andate subito via dalla nostra città”

Non si placa la contestazione in casa Palermo. Gli ultras della Curva Nord Inferiore hanno esposto un nuovo striscione all’esterno dello stadio Renzo Barbera, protestando contro la decisione di proseguire gli allenamenti fino a venerdì 23 maggio, data prevista per il “rompete le righe” di squadra e staff.

“Allenamenti privi di utilità, da gente che tutto l’anno non ha avuto dignità. Andate subito via dalla nostra città”. Parole dure e senza giri, che esprimono tutta la delusione della tifoseria per una stagione ampiamente sotto le aspettative, conclusa con l’ottavo posto in classifica e l’eliminazione al primo turno preliminare dei playoff contro la Juve Stabia.

Questo nuovo striscione si aggiunge ai precedenti messaggi di protesta già rivolti ai principali responsabili del fallimento, in particolare Gardini e Dionisi. Solo pochi giorni fa, la stessa Curva aveva espresso il proprio dissenso attraverso un comunicato accompagnato da un collage di striscioni esposti durante l’arco della stagione.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO È IL MANCHESTER UNITED DELLA SERIE B