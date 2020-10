Il prossimo impegno del Palermo contro il Catanzaro passa dalla giornata di oggi. Il match in programma mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 è ancora in dubbio: i rosa aspettano infatti che almeno uno dei quindici calciatori positivi guarisca dal Coronavirus per aver così la possibilità di giocare in Calabria.

Nella giornata odierna i primi quattro calciatori risultati positivi si sottoporranno ai tamponi, mentre la restante parte della squadra farà i test domenica. Come scrive Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, una vera e propria corsa contro il tempo. In ogni caso, sarà impossibile recuperare coloro che sono risultati positivi il giorno di Palermo – Turris.





Il club di viale del Fante spera quindi di ritrovare alcuni dei suoi calciatori, anche perché il calendario si va sempre più infittendo, con alle porte ben 12 partite in appena 2 mesi.

