“Tutto sulle spalle di De Rose, ancora una volta, con Dall’Oglio e Odjer a fargli da spalla”. Questo l’incipit di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia riguardo il centrocampo del Palermo.

La formazione non ha ancora un metronomo: un regista capace di dettare i tempi in uno schieramento che appare votato all’attacco. Ci pensa De Rose che non è un regista vero e proprio ma consente di avere un minimo di equilibrio in mezzo al campo.

Insieme al capitano, in pole, c’è Dall’Oglio, con Odjer pronto a subentrare. Questi i punti di riferimento del Palermo di Baldini a centrocampo. L’unica alternativa è il giovane Mauthe, provato spesso in mediana nelle partitelle.

Luperini invece al momento viene schierato nel ruolo di trequartista. Attendendo il mercato le indicazioni sono chiare: Baldini costruirà un Palermo senza un regista puro affidandosi alla leadership di De Rose, al dinamismo di Odjer e gli inserimenti di Dall’Oglio.

