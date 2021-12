MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo gioca delle partite nervose che spesso superano il livello d’agonismo richiesto. È un dato di fatto dimostrato dai cartellini rossi subiti, ma anche da quelli provocati: come riporta Il Giornale di Sicilia, contro i rosa gli avversari sono arrivati a quota 8 cartellini rossi subiti.

L’ultimo naturalmente è quello di Terranova del Bari, ma ci sono stati anche Russini del Catania, Tissone della Paganese, Rizzo dell’Avellino, Perez e Nobile della Virtus Francavilla, Giunta del Campobasso e Marcucci del Latina.

A volte è agonismo, a volte sono falli necessari per fermare un gol, come quello di Terranova in Palermo – Bari. Un rosso che a posteriori si è rivelato essere decisivo, dato che ha fermato quella che potenzialmente sarebbe sicuramente stata l’azione più pericolosa dei rosa, lanciata a rete con due calciatori contro uno.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TANTA BUONA VOLONTÀ. MA IL BARI È NETTAMENTE SUPERIORE