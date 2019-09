Il vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza si sbilancia. “Stiamo lavorando: arriverà una punta alla corte di Pergolizzi”. Anche se trascorre quasi tutto il suo tempo in America, Di Piazza si tiene molto informato sulle cose della “sua” società (ha il 40% delle azioni) e conferma quello che in molti sanno già: il Palermo ha bisogno di un altro attaccante che abbia il gol nel sangue e conferma che la società sta lavorando per garantire a Pergolizzi l’ultimo tassello di una squadra “costretta” a vincere il campionato.

Intervistato da Metropolitan Magazine, Di Piazza – oltre a dirsi soddisfatto del lavoro fatto sul mercato – ha affrontato diversi temi, “Siamo una società appena nata – prosegue Di Piazza – e non è semplice costruire un organico che possa combattere su diversi fronti. Con un pizzico di fortuna, anche la partita di Coppa Italia poteva essere nostra ma, chiaramente, è più importante il campionato. Anche il Bari l’anno scorso fu eliminato alla prima, dunque niente drammi.”

Il vicepresidente rosanero inoltre commenta l’ottimo andamento della campagna abbonamenti: “Siamo tutti soddisfatti anche se spero ancora di ottenere il primato abbonamenti“.

Infine Di Piazza ha raccontato il perchè del suo ingresso in società: “Il mio coinvolgimento è stato possibile grazie all’affetto verso la mia terra d’origine, unita alla passione per il calcio. Sicuramente non per il business. È anche un modo per dare lustro agli emigrati della nostra terra e rispettare i nostri cari antenati. Non siamo più quelli che hanno lasciato la Sicilia con la cosiddetta valigia di cartone“.

