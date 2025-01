Palermo – Pisa, Inzaghi convoca 22 giocatori per la gara del “Barbera”

Pippo Inzaghi ha convocato 22 giocatori per la gara contro il Palermo, valida per la 24a giornata di Serie B e in programma venerdì 31 gennaio alle ore 20.30.

I nerazzurri hanno svolto una breve rifinitura in mattinata a Palermo. Out in tre per infortunio: Leris, Tramoni e Esteves. Indisponibile anche lo squalificato Marin.

LA LISTA DEI CONVOCATI

# 1 – Nicolas ANDRADE

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 10 – Emanuel VIGNATO

# 13 – Christian SUSSI

# 14 – Henrik MEISTER

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Adrian RUS

# 21 – Markus SOLBAKKEN

# 22 – Leonardo LORIA

# 28 – Oliver ABILDGAARD

# 30 – Alessandro ARENA

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 36 – Gabriele PICCININI

# 45 – Alexander LIND

# 47 – Adrian SEMPER

# 66 – Leonardo SERNICOLA

# 80 – Olimpiu MORUTAN

# 94 – Giovanni BONFANTI





LEGGI ANCHE

PALERMO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI