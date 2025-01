Serie C, il Var sarà presente in tutti i playoff e playoff 2024/25

Per il secondo anno consecutivo, il VAR sarà presente in tutta la fase playoff e playout della Serie C. Le gare sono in programma tra maggio e giugno. Il VAR sarà presente anche nella doppia finale di Coppa Italia, prevista per il 25 marzo e l’8 aprile.

Dopo il successo della scorsa stagione, quando l’introduzione della tecnologia ha accompagnato un aumento record di spettatori, la Lega Pro ha deciso di confermare uno strumento fondamentale per garantire maggiore equità nelle partite più decisive dell’anno.

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha approvato il progetto che prevede l’utilizzo del VAR per oltre quaranta partite della fase post-season. Una scelta che conferma la volontà di migliorare il livello arbitrale e la credibilità del campionato, garantendo agli arbitri un supporto tecnologico in grado di ridurre al minimo gli errori in momenti cruciali della competizione.





L’impegno della Lega Pro per la tecnologia

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha sottolineato l’importanza di questa decisione, evidenziando il grande sforzo tecnologico, produttivo e organizzativo necessario per offrire ai club un servizio di alto livello. “Per il secondo anno di seguito abbiamo deciso di investire per garantire ai nostri club lo strumento necessario nel momento più importante della stagione”, ha dichiarato.

Marani ha inoltre ringraziato l’AIA, la CAN A e B, la CAN C e la FIGC per il supporto al progetto, confermando come l’adozione del VAR rappresenti un passo avanti per la competitività e la professionalità della Serie C. L’obiettivo è quello di offrire un campionato sempre più credibile e spettacolare, riducendo al minimo le controversie arbitrali in una fase della stagione dove ogni decisione può fare la differenza.