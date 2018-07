In attesa di conoscere i convocati e l’ufficialità del ritorno di Tedino, il Palermo prepara già il ritiro e i primi appuntamenti: il raduno sarà sabato 14 luglio, poi tutti ad allenarsi a Sappada dal giorno successivo prima di iniziare la nuova stagione, al via (in caso di Serie B) tra il 4 e 5 agosto in occasione del secondo turno di Coppa Italia.

Il resto del programma è ancora da definire, ma è certo che il primo test amichevole (riporta il Giornale di Sicilia) sarà giocato contro la rappresentativa locale dell’ASD calcio Sappada, squadra di seconda categoria. Da capire però quale e quanto ampia sarà la rosa a disposizione, che di certo non potrà essere nella sua versione definitiva.

Allo stato attuale gli effettivi a disposizione sono tanti, poco meno di 40, ma Tedino e Foschi concordano nel non portare in ritiro una rosa tanto ampia e con giocatori “in esubero”, che però nell’attesa di una cessione partirebbero comunque in ritiro. Diverse saranno le promozioni dalla Primavera (Rizzo; Santoro e Galli), potrebbe già esserci Brignoli ma sopratutto potrebbero concretizzarsi diverse cessioni che porterebbe la lista dei convocati intorno alle 30 unità.

