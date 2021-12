MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo pensa a rinforzare il centrocampo. Come riporta Il Giornale di Sicilia, i rosa partiranno dal reparto più debole di uomini (solamente quattro per tre maglie da titolare): un nome che gira da alcune settimane è quello di Filippo Nardi, calciatore della Cremonese.

Nardi sta trovando poco spazio in Serie B dopo un buon finale della scorsa stagione, è assistito dal procuratore Tullio Tinti, in buoni rapporti con la dirigenza rosanero (anche perché altri suoi assistiti fanno parte del Palermo stesso).

In sede di mercato è però da tenere in considerazione il cambio d’allenatore: bisognerà per esempio capire se Baldini riterrà Luperini cedibile, visto anche il suo alto ingaggio. Tutte le riflessioni verranno fatte il prima possibile per permettere alla dirigenza di lavorare sugli acquisti.

