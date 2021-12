MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Renzo Castagnini. Il direttore sportivo del Palermo è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Silvio Baldini, nuovo allenatore rosanero, parlando della scelta di portare il tecnico in Sicilia, ma anche del mercato e della scelta ben precisa della società di non rinnovare i contratti dei calciatori in scadenza.

“Ho contattato Baldini prima ancora di Boscaglia, ma lui aveva dato la parola alla Carrarese – afferma Castagnini -. Adesso sono riuscito a portarlo qui. Non credo che debba spendere tante parole per Baldini, il suo curriculum parla da sé. Ho già parlato con lui del mercato, ancora deve valutare bene la squadra, ma sappiamo già dove intervenire. Dobbiamo essere cauti, prima facciamo le cose, poi le diciamo”.

Sulla scelta di esonerare Filippi: “Non l’abbiamo pensato prima di Latina, fino a 5 domeniche fa la squadra aveva fatto certe cose, nelle ultime 5 partite ne ha fatte altre. Quando le cose non vanno bene non si possono cambiare 24 giocatori, spesso paga l’allenatore, anche ingiustamente“.

Castagnini parla anche della questione legata ai calciatori in scadenza: “Rinnovi di contratto non ne facciamo. Fare un contratto è una cosa seria, al momento non so se c’è qualcuno che lo merita. Se perdiamo giocatori pazienza, non vedo l’urgenza, qui siamo al Palermo”.

