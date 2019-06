Il difensore del Palermo, Giuseppe Bellusci, potrebbe lasciare la Sicilia nella prossima sessione di calciomercato. Il classe ’89, infatti, potrebbe cambiare aria dopo due stagioni di Serie B con la maglia rosanero.

Sulle sue tracce, ci sarebbe l’Ascoli squadra di cui Bellusci è tifoso e in cui ha giocato per tre anni dal 2006 al 2009. Il centrale rosanero ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e dunque per l’Ascoli sarebbe possibile strappare il calciatore a un prezzo relativamente abbordabile. Non è ancora nata una trattativa, ma c’è già stato qualche sondaggio della società marchigiana.

LEGGI ANCHE:

TRAJKOVSKI PIACE AL LECCE

L’INTERVISTA A GAETANO D’AGOSTINO

GDS – “PALERMO, SERVONO 8 MILIONI PER L’ISCRIZIONE”