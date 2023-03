MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Oggi pomeriggio il Palermo torna in campo, dopo il ritiro di Girona, per preparare la prossima sfida di campionato contro il Parma, ma l’obiettivo rimane quello di recuperare gli infortunati.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Matteo Brunori ha iniziato la riatletizzazione. Si spinge anche per far rientrare il prima possibile Marconi e Orihela, per loro lavoro differenziato.

I dubbi riguardano soprattutto Bettella e Di Mariano, ma si tenterà di capire di più sulle loro condizioni in settimana. Capitolo Elia e Stulac: i due calciatori hanno davanti a loro ancora strada per il recupero ma lo staff proverà ad averli in forma prima della fine della stagione.

