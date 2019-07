Il ritiro del Palermo potrebbe essere a Petralia Sottana. Non c’è ancora nulla di ufficiale in merito ma, il nuovo presidente del Palermo, Dario Mirri, ha fatto ieri un sopralluogo nella località delle Madonie per valutare le strutture e sondare il terreno in attesa di definire con precisione il tutto.

SARÀ BUCARO IL NUOVO ALLENATORE DEL PALERMO

Bisogna fare in fretta poichè, almeno sulla carta, il Palermo potrebbe esordire nei preliminari di Coppa Italia il 18 agosto e bisogna ancora mettere sotto contratto tanti giocatori. Probabile, però, che quantomeno i turni di Coppa Italia dei rosanero siano rinviati in modo da permettere al Palermo di completare il percorso di rinascita ed esordire direttamente il primo settembre in campionato.

Le condizioni del terreno di gioco (campo sportivo comunale di Via Grotte) di Petralia non sembrerebbero ottimali ma le condizioni atmosferiche del luogo sono meno calde rispetto ad altre e potrebbero fare la differenza nella scelta. Dopo anni al Nord o all’estero, il Palermo tornerò in ritiro in Sicilia. Probabilmente a Petralia Sottana.

