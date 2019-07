Il magistrato palermitano, nonchè grande tifoso rosanero, Leonardo Guarnotta spiega al Giornale di Sicilia il perchè della scelta che ha portato il Palermo nelle mani di Hera Hora: “Non è stato semplice, siamo stati molto attenti per poter scegliere il meglio. Ci siamo affidati alla valutazione di un commercialista per verificare la solidità economica delle sei imprese e crediamo di aver fatto la scelta giusta”.

SARÀ BUCARO IL NUOVO ALLENATORE DEL PALERMO

Guarnotta, che ha coadiuvato Orlando nella scelta, approfondisce i temi cruciali che hanno portato a questa decisione: “Dopo tanti anni – dice Guarnotta – era tempo che la nuova società fosse seria e palermitana. Era giusto che il calcio a Palermo tornasse in mano ai palermitani. Mirri e Di Piazza hanno soddisfatto tutti i requisiti richiesti e nella documentazione avevano già inserito la copia dei quattro assegni da 250 mila euro necessari per l’iscrizione”.

E sul progetto di Mirri e Di Piazza: “Vogliono coinvolgere nel Palermo le realtà cittadine, creare una cantera che possa formare giovani pronti per la prima squadra. Fino alla Serie B questa società può reggere le sorti della squadra. Per andare in Serie A, poi, servirà una consistenza economica maggiore ma questo inizio è confortante e ci ha indotto a preferirli agli altri”.

La speranza è quella di tornare in A nel più breve tempo possibile: “La speranza di tutti noi è rivedere il Palermo ai livelli che merita. Abbiamo appena vissuto la fase più nera e i tifosi sono stati presi in giri ma, adesso, il Palermo è tornato ai palermitani“.

Tra le colonne del Giornale di Sicilia, spazio anche al sopralluogo di Mirri a Petralia Sottana che dovrebbe essere la meta prescelta per il prossimo ritiro, alle prossime tappe verso l’inizio del campionato di Serie D e un’intervista all’ex rosanero Sorrentino che apre le porte ad un ritorno in rosanero.

