Palermo – Salernitana, le formazioni ufficiali

Alessio Dionisi conferma gran parte della formazione che ha vinto col Südtirol per la gara contro la Salernitana. In difesa c’è Baniya con Nikolaou, a centrocampo è confermato Ranocchia. In avanti Le Douaron, Brunori e Di Mariano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 3 Lund; 8 Segre, 6 Gomes, 10 Ranocchia; 21 Le Douaron, 9 Brunori (Cap.), 7 Di Mariano.

A disposizione: 46 Sirigu, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 25 Buttaro, 26 Verre, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-3): 55 Sepe (Cap.); 30 Stojanovic, 15 Bronn, 33 Ferrari, 17 Njoh; 70 Tello, 73 Amatucci, 21 Soriano; 31 Verde, 9 Simy, 24 Braaf.

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Corriere, 2 Gentile, 4 Velthuis, 8 Hrustic, 10 Torregrossa, 11 Kallon, 13 Ruggeri, 20 Wlodarczyk, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 77 Sfait.

Allenatore: Martusciello.

Arbitro: Dionisi (L’Aquila).

AA1: Rocca (Catanzaro).

AA2: Niedda (Ozieri).

IV UFFICIALE: Milone (Taurianova).

VAR: Piccinini (Forlì).

AVAR: Gualtieri (Asti).

