Toscano: “Il Catania non molla un centimetro, con la Casertana serve il giusto approccio”

“La vittoria contro il Monopoli dà consapevolezza e voglia ulteriore di insistere per crescere e migliorare”. Queste le parole dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, prima del match contro la Casertana. Il tecnico ha analizzato il momento dei suoi in conferenza.

“Non molliamo un centimetro, perchè c’è tanto ancora da migliorare – spiega -. Questo è un campionato molto equilibrato. Non ci sono partite facili per questo bisogna puntare sull’aspetto mentale e sulla concentrazione”.

“Questa squadra deve conoscersi di più, giocare con maggiore continuità. Dobbiamo trasmettere emozioni, impegno e coraggio: qualcosa che il Catania deve avere nel proprio DNA. La Casertana lavora soprattutto sull’occupazione degli spazi, dobbiamo essere bravi ad avere il giusto approccio”.