Palermo – Sampdoria, il dato degli spettatori al “Barbera”

Raggiunta quota 20 mila tifosi anche per Palermo – Sampdoria: il club rosanero ha comunicato che il totale titoli emessi per la partita che chiude la 14a giornata di Serie B ammonta a 21.425. Numeri dunque in aumento rispetto ai 20.591 titoli emessi per Palermo – Cittadella, partita finita con una sconfitta.

Un recupero super dei tifosi rosanero, basti pensare che appena 48 ore prima la vendita era arrivata a quota 18.876. Con la Reggiana, erano stati 19.427 i titoli emessi, di cui 13.680 abbonamenti e 5.747 biglietti venduti. Nella partita precedente, contro la Salernitana, allo stadio c’erano 25.460 spettatori.

La partita al “Barbera” con più tifosi in questa stagione è stata quella col Cosenza, quando allo stadio c’erano 25.787. Col Cesena, invece, il dato si è attestato a 23.230.





