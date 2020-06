Altro che ritiro e posto da dirigente, Mario Alberto Santana è pronto per la Serie C con il Palermo. Il ruolo in società può aspettare, scrive Salvatore Geraci a Il Corriere dello Sport, il futuro del capitano rosanero è destinato a essere in Sicilia, e la prossima stagione sarà vissuta in campo, da leader di quello che sarà il nuovo Palermo.

Il responsabile sanitario dei rosa Roberto Matracia ha dichiarato al quotidiano: “Mario è guarito nei tempi previsti, e anche prima, grazie all’apporto costante dello staff sanitario e dei consulenti della società: il dott. Mosca che l’ha operato; e l’ecografista, prof. Iovane, che l’ha seguito in fase di recupero. Sarebbe stato, addirittura, quasi pronto per l’eventuale ripartenza, ormai ha ripreso anche a calciare. Le prossime settimane gli consentiranno di presentarsi in ritiro nelle migliori condizioni”.







Le parole di Matracia dimostrano la tenacia del numero 11 rosa, che non vede l’ora di tornare a giocare, impegnandosi giorno dopo giorno in allenamento. Nel mirino dell’argentino ci sono anche due record: quello di presenze per uno straniero con la maglia del Palermo, per il quale basterebbero 40 presenze per arrivare in cima alla lista, e quello legato ai gol segnati in tutte le categorie. Santana ha infatti segnato con i rosa in Serie A, B e D. Manca solamente il gol in Serie C.