Il Palermo ha finalmente scelto la sede del ritiro estivo. Dopo le varie voci che vedevano la possibilità di un ritiro in Calabria o un ritorno in Austria, si è deciso, invece, per San Lorenzo Dorsino in Trentino-Alto Adige. Il tutto deve essere ancora ufficializzato ma la scelta è già stata presa.

Esponenti del club rosanero hanno già visitato la struttura, il centro sportivo “Promeghin”, che ha ospitato la Primavera della Juventus negli ultimi due anni. In attesa dell’ufficialità, i rosanero si preparano, dunque, a cambiare aria dopo le esperienze in Friuli, a Sappada, e in Austria, a Bad Kleinkirchheim delle ultime stagioni.

