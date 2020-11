Il Palermo torna al “Renzo Barbera”. I rosanero, infatti, in questa stranissima stagione, hanno giocato una sola volta sul prato del campo di viale del Fante ed è dallo scorso 21 ottobre che non ci tornano per una gara.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda che i rosa si allenano al “Barbera” ma è stata una sola la partita ufficiale: con l’Avellino. Il 21 ottobre, il giorno della Turris, sembrava tutto pronto ma la gara è stata rinviata.





Si ritorna al “Barbera” proprio nel giorno del derby, che però sarà il più anomalo di sempre. Non ci saranno tifosi allo stadio, nemmeno quei pochi che sono entrati con la Turris e poi sono dovuti tornare a casa. Sarà il derby siciliano più silenzioso, ma lo impongono questi disgraziati tempi.

Il Palermo, al “Barbera, è a caccia del primo gol segnato e della vittoria, che ancora manca in generale. Si torna a casa dopo la scoperta del “cluster” di Covid-19, bisogna voltare pagina a tutti i costi. A Catanzaro la squadra ha mostrato buoni segnali, l’aria di casa li deve confermare.

