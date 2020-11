Stefano Colantuono, oggi direttore tecnico della Sambenedettese, è un doppio ex per quanto riguarda il derby tra Palermo e Catania. L’allenatore, infatti, si è seduto sulla panchina degli etnei nella stagione 2003/04, mentre su quella rosanero nel 2007/08. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico parla della grande importanza della gara.

“La squadra e i dirigenti sanno perfettamente che è una partita molto sentita in Sicilia e va giocata in un certo modo a prescindere dal pubblico – afferma – Mi aspetto un match intenso. Con la Serie C questi due club non c’entrano nulla“.





“Il Palermo è partito così così – continua – deve mettere a posto qualcosa, ma avrà modo per farlo. Il Catania è attrezzato per i vertici, come la Ternana e l’Avellino. È un campionato lungo e logorante che mette a dura prova gli organici. Per me è molto più difficile salire dalla C alla B che dalla B alla A”.

E sul vincitore, non si sbilancia nel pronostico: “Chi può dirlo? Mi aspetto una partita incredibile, e infatti sarò incollato alla tv“.

