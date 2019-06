Nell’incontro odierno previsto tra Lucchesi e Marino, il Palermo ratificherà la sede del ritiro (a San Lorenzo Dorsino) ma anche e soprattutto lo staff tecnico del nuovo allenatore rosanero.Non ci sarà Antonio Di Natale, a dispetto di quanto vociferato negli scorsi giorni.

L’ex attaccante dell’Udinese, che si occupa perlopiù degli schemi riguardanti la fase offensiva avrebbe declinato l’offerta per altri impegni previsti ad Empoli e che gli impedirebbero di stare con continuità in Sicilia.

L’allenatore in seconda sarà Massimo Mezzini, già vice di Marino allo Spezia, mentre il preparatore atletico sarà Mauro Franzetti che ha già accompagnato Marino nell’esperienza in Liguria.

Per quanto riguarda il preparatore dei portieri, invece, si va verso il rinnovo di Vincenzo Sicignano (in scadenza a giugno) mentre Catello Senatore (a La Spezia con Marino) non dovrebbe seguire il tecnico marsalese. Oggi si chiarirà meglio il tutto nell’incontro con Lucchesi.

