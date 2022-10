MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Aria di cambiamenti in casa Palermo, per cercare di dare quel colpo di coda che fatica ad arrivare. Ieri nella seduta d’allenamento il tecnico Eugenio Corini ha dato qualche segnale ridisegnando il centrocampo e mettendo mano alla formazione.

Stulac e Saric andrebbero verso la bocciatura, con il primo che ha già deluso contro il Sudtirol faticando a trovare spazi e il secondo che non ingrana, complice un ritardo nella condizione fisica. Segre sembrerebbe l’unico in grado di poter mantenere il suo posto, visto che è stato provato insieme a Damiani e Broh, i sostituti in una zona che causa qualche perplessità.

I due erano stati provati in una possibile formazione titolare anche mercoledì. Oggi secondo quanto afferma Benedetto Giardina nel Giornale di Sicilia, nella rifinitura pre-partita sarà svelato l’arcano.

Anche se le chance di vedere una formazione rimaneggiata sembrano concrete vista la necessità di far punti contro il Pisa. Nelle prove di 4-3-3 di Corini, comunque, Stulac e Saric sono stati provati insieme a Gomes o a Valente in una mediana che difficilmente sarà quella titolare.

