Si avvicina il ritorno in campo di Leo Stulac. Il centrocampista sloveno è tornato da Manchester dopo il lavoro specifico in seguito all’infortunio e ha ricominciato ad allenarsi in città. Per il momento il lavoro è differenziato, diviso tra campo e palestra, ma dalla prossima settimana dovrebbe tornare parzialmente in gruppo.

Come sottolineato anche da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, Stulac è fermo da dicembre per una lesione distrattiva alla coscia sinistra, col tendine parzialmente coinvolto. Un infortunio più serio del previsto, che lo ha tenuto fuori per mesi nel suo momento migliore, quando stava cominciando a imporsi. La sua assenza, alla lunga, si è fatta sentire.

Stulac è stato acquistato in estate per essere il ‘regista’ del Palermo ma l’inizio di campionato non era stato esaltante, come quello di tutta la squadra. Dopo la gara di Terni, lo sloveno era stato accantonato in favore di Gomes, per un centrocampo più muscolare, ma poi era tornato titolare per le gare con Spal e Cagliari, giocando buone partite e fornendo anche due assist nella sfida con i sardi.

Il centrocampista potrebbe tornare, almeno in panchina, proprio nella gara col Cagliari, in programma giorno 13 maggio. Lo staff rosanero monitora giornalmente le sue condizioni e, qualora vada tutto come previsto, prima della sfida con i sardi verrebbe reintegrato in lista, con Lancini che andrebbe fuori.

