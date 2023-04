MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Bettella e Graves scalpitano. In queste ultime partite di campionato, i due giovani difensori puntano a trovare più spazio visto il momento non esaltante di Mateju, Nedelcearu e Marconi, i tre ‘titolarissimi’.

Sulle pagine del Giornale di Sicilia viene analizzato il momento dei due difensori anche in ottica futura. Bettella è in prestito con diritto di riscatto dal Monza, il prezzo è fissato a 4 milioni di euro e la cifra sembra importante per un giocatore che ha totalizzato solo 16 presenze, di cui la metà da titolare.

Graves, invece, è stato acquistato a gennaio a titolo definitivo con un investimento importante e un contratto lungo (fino al 2027). Il suo approccio con la nuova realtà palermitana è stato perfetto ma l’infortunio patito nella gara col Südtirol sembra aver un po’ frenato il suo processo di crescita. È chiaro che nel suo caso il progetto è più a lungo termine, servono tempo e pazienza.

In questo finale di campionato, Bettella deve quindi rilanciarsi, a prescindere dall’eventuale riscatto meno dal Monza. Graves deve provare a convincere Corini che lui è l’uomo giusto per il futuro del Palermo.

