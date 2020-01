Lo spauracchio del calcio di rigore sembra essere acqua passata per il Palermo. Le realizzazioni di Mauri e Floriano hanno portato più tranquillità all’ambiente che, dopo la partita di Troina in cui gli errori dal dischetto sono stati due, aveva cominciato a preoccuparsi ogni volta che c’era la possibilità di segnare dagli undici metri.

Come riportato da ‘Il Giornale di Sicilia’, “il trend torna a essere positivo“, con 5 rigori su 8 realizzati. A sbagliare furono Ricciardo (all’esordio con il Marsala e con il Troina) e Sforzini (ancora con il Troina). Dal 2020 c’è comunque una novità resa nota da Pergolizzi stesso: sarà lui di volta in volta a scegliere il rigorista.

Con il Roccella, al momento del calcio di rigore, Ricciardo non era in campo e probabilmente sarebbe stato comunque Floriano a calciarlo. Per capire se il nuovo acquisto rosa è stato ormai designato come tiratore, dovremmo aspettare un’ulteriore controprova; fino a quel momento, Pergolizzi sembra avere l’ultima parola.

LEGGI ANCHE

PALERMO, BASTA POCO PER ESSERE FELICI

STEFANO SORRENTINO ANNUNCIA IL RITIRO

MARINA DI RAGUSA, APPUNTAMENTO CON LA STORIA

TEDESCO LASCIA LO GZIRA: “C’E’ CHI DICE CHE…”