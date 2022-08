MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo. L’ex capitano rosanero è stato sempre il favorito tra i candidati alla panchina: i contatti sono nati subito dopo le dimissioni di Silvio Baldini, ma si sono concretizzati solamente a ridosso dell’inizio del campionato di Serie B dopo lunghe valutazioni del City Group. City Group che alla fine ha scelto di riportare in Sicilia uno degli idoli della piazza (ex capitano dei rosa ai tempi della promozione in A e degli anni nelle coppe europee), ma un allenatore ormai esperto della categoria cadetta.

La storia del Corini allenatore è lunga già più di dieci anni: dopo la breve esperienza del 2010 con il Portogruaro in Serie B, il tecnico consegue i suoi primi incarichi nelle panchine di Crotone in Serie B e Frosinone in Lega Pro. La svolta arriva però nel 2012 quando arriva la chiamata del Chievo, club stabilmente in Serie A con il quale Corini aveva giocato da calciatore dal 1998 al 2003. Nel 2016 la prima chiamata del Palermo: chiamato per sostituire De Zerbi, la sua esperienza in rosanero dura meno di due mesi. Sarà proprio Corini a decidere di dimettersi dopo poche partite (e rapporti tesi) affermando: “Fa male pensare di accompagnare la città che amo in Serie B” .

Dopo la breve parentesi a Novara arriva la chiamata del Brescia: con i lombardi consegue la promozione in Serie A nella stagione 2018/19, primo e unico trofeo della sua carriera d’allenatore. La sua ultima esperienza risale alla scorsa stagione, sempre con il club di Cellino, che ha provato a traghettare a fine stagione in Serie A tramite i playoff, conclusi dopo la sconfitta con il Monza. Nel mezzo la grandissima occasione persa con il Lecce in Serie B, con il quale gettò una promozione sprecando un grande vantaggio e la vetta raggiunta a sei giornate dal termine.

Corini dunque ha già dimostrato di “sapere come si fa”: la Serie B vinta nel 2019 e le salvezze raggiunte con il Chievo in Serie A rappresentano al momento i suoi più importanti risultati raggiunti. Nella sua carriera non mancano le delusioni ma a Palermo si tratta della sua seconda volta da allenatore, in una piazza che lo ricorda ancora per le sue gesta in campo con la fascia da capitano, tra la promozione del 2004 e il grande periodo della Serie A. Per il Palermo post rinascita Corini è il terzo allenatore che aveva già allenato i rosa in passato: i primi due, Pergolizzi e Baldini, hanno vinto i campionati di Serie D e C.