Palermo, visite mediche Ceccaroni. Insigne e Mancuso sempre in pole

Ora è il momento di Pietro Ceccaroni. Dopo l’ufficialità di Fabio Lucioni e in attesa di quella di AljosaVasic (prevista nella giornata odierna), il Palermo si proietta verso la chiusura del suo terzo colpo.

Oggi, infatti, toccherà al difensore ex Venezia sostenere le visite mediche, poi arriverà la firma del contratto e verrà presentato come nuovo giocatore del Palermo entro domani. Lo scrive il Giornale di Sicilia.

In avanti, invece, le piste rimangono quelle già citate: Insigne e Mancuso su tutti. Anche per il primo è questione di tempo: si cerca un’intesa sul prezzo del cartellino che si aggira sul milione di euro, ma da entrambe le parti c’è voglia di chiudere.

Su Mancuso, invece, i dubbi riguardano solo la formula del trasferimento: il calciatore potrebbe arrivare a titolo definitivo o in prestito, visto che ha un contratto col Monza fino al 2025.

Anche le piste per un’alternativa a sinistra al posto di Aurelio sono le stesse. Beruatto e Martella sono i nomi in pole, seguono Di Chiara e Ioannou. Capitolo cessioni: su Nicola Valente ci sarebbe la Feralpisalò, che ha avviato un sondaggio per avere l’esterno offensivo. Su di lui c’è anche il Cesena.

